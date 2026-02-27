Caruso guida Forza Italia a Caltanissetta | la sfida

Marcello Caruso è stato nominato coordinatore provinciale ad interim di Forza Italia a Caltanissetta. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda l'intera provincia. Caruso si occuperà di coordinare le attività del partito nella zona e di rappresentare Forza Italia nelle prossime iniziative politiche locali. La nomina si inserisce in un momento di rinnovamento per il partito nella regione.

Marcello Caruso assume la guida di Forza Italia a Caltanissetta come coordinatore provinciale ad interim. La nomina, annunciata oggi, risponde all'esigenza di garantire continuità operativa in attesa del ripristino delle cariche ordinarie. In un momento di riorganizzazione interna per il partito azzurro nella provincia nissena, la scelta di affidare l'incarico a un esponente con esperienza regionale come Caruso rappresenta un passo significativo. La sua nomina è stata accolta con favore all'interno del partito, dove si spera possa contribuire a rafforzare la presenza e l'organizzazione locale. La situazione politica a Caltanissetta è in evoluzione, con Forza Italia che cerca di consolidare la propria base in vista delle prossime sfide elettorali.