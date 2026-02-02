liquidatrice di udc caltanissetta chiesta dimissioni magistrato impone spiegazioni a gambino su gestione ato cl1

Il Tribunale delle Imprese di Palermo ha messo sotto accusa la gestione dell’Ato Ambiente CL1 S.p.A. e ha dichiarato nulli i bilanci degli anni dal 2013 al 2018. La decisione arriva dopo un’azione dei Comuni di Serradifalco e Mussomeli, che hanno contestato le scelte economiche e amministrative fatte dall’azienda. Intanto, si chiede anche le dimissioni della liquidatrice di UDC Caltanissetta, mentre un magistrato richiede spiegazioni a Gambino sulla gestione dell’Ato. La situazione si

Il Tribunale delle Imprese di Palermo ha dichiarato nulli i bilanci dell’Ato Ambiente CL1 S.p.A. relativi agli anni 2013-2018, in seguito all’azione promossa dai Comuni di Serradifalco e Mussomeli. La sentenza, depositata il 30 gennaio 2026, ha reso evidente che i documenti contabili approvati in passato non rispettavano le norme vigenti in materia societaria e di bilancio. L’Ato CL1, società di gestione ambientale creata per coordinare i servizi tra diversi comuni della provincia di Caltanissetta, è stata oggetto di un lungo contenzioso che ha coinvolto enti locali, creditori e organi giudiziari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

UDC Caltanissetta, sentenza Ato CL1: Gambino deve spiegare, liquidatrice si dimettaRICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – L’Unione di Centro di Caltanissetta ha avuto notizia dalla stampa del deposito della sentenza n. 646 del 30 gennaio 2026 con la quale il Tribunale delle Imprese di Palermo h ... ilfattonisseno.it