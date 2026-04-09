Matteo Renzi ha avviato azioni volte a influenzare la gestione di un quotidiano storico della sinistra italiana, ora sotto il controllo di un editore greco dopo il passaggio da un gruppo collegato a John Elkann. Secondo fonti ufficiali, il politico ha intrapreso un piano che coinvolge incontri e strategie riservate, destinate a modificare gli equilibri all’interno della testata. Le mosse sono state notate nei corridoi di potere romano, ma i dettagli restano riservati.

Matteo Renzi si muove con passo deciso nei corridoi del potere romano per influenzare la nuova gestione del quotidiano storico della sinistra italiana, dopo che il controllo della testata è passato dal gruppo di John Elkann all’armatore greco Theodore Kyriakou. Un incontro riservato tenutosi nella Capitale tra l’ex premier e il nuovo proprietario ha acceso i riflettori su una partita politica e editoriale che vede in gioco equilibri delicati e nuovi equilibri di potere. Il vertice romano tra diplomazia e nuove nomine. Le dinamiche che ruotano attorno al passaggio di proprietà del giornale hanno preso una piega inaspettata a seguito del faccia a faccia tra Renzi e Kyriakou. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Renzi sfida gli equilibri: piano segreto per il nuovo editore

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