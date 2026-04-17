Nel calciomercato di questa stagione, si parla di un possibile trasferimento di Patrik Schick dal Leverkusen a un altro club. Il giocatore ceco, che ha segnato 107 gol in Bundesliga, potrebbe lasciare la squadra tedesca dopo sette stagioni. La trattativa coinvolge anche la Roma, che potrebbe beneficiare di un eventuale acquisto con un investimento economico rilevante. La situazione resta ancora in fase di definizione, senza annunci ufficiali.

Dal Patrik Schick visto a Roma a quello capace di siglare 107 gol in Germania non passano solo 7 stagioni, ma tutta la differenza che esiste tra un attaccante scarico e quello che è ormai diventato un vero e proprio bomber di razza. Dopo diverse stagioni passate tra Lipsia e Bayer Leverkusen, le voci di mercato si a stanno accentuando e per lui suonerebbero addirittura sirene italiane. La Roma dal canto suo segue interessata l’affare: ai giallorossi infatti spetta una percentuale sulla rivendita del giocatore. L’Italia chiama Schick. La parabola romanista di Schick è durata appena due stagioni, e di certo non si è lasciata alle spalle ricordi positivi, tra occasioni mancate e speranze deluse.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Calciomercato, Schick pronto a lasciare il Leverkusen: quanto può guadagnare la Roma

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