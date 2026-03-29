Jannik Sinner si prepara a disputare la finale del Miami Open contro Jiri Lehecka, avvicinandosi così al Sunshine Double. La vittoria in questa competizione potrebbe portargli un premio in denaro di diverse centinaia di migliaia di dollari, che si aggiunge ai punti necessari per il ranking. La finale si svolgerà in un impianto con un pubblico numeroso, e la partita sarà trasmessa in diretta televisiva.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Jannik Sinner si trova a un passo dall’aggiungere un’altra straordinaria vittoria alla sua stagione già brillante. Il giovane tennista italiano affronterà Jiri Lehecka nella finale del Miami Open, un evento che promette di essere avvincente e ricco di emozioni. Attualmente il numero due del mondo, Sinner punta a entrare in un club esclusivo di giocatori che sono riusciti a conquistare entrambe le importanti manifestazioni di tennis, Indian Wells e Miami, nello stesso anno: questo è comunemente chiamato ‘Sunshine Double’. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Ecco quanto può guadagnare Jannik Sinner vincendo il Miami Open.

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