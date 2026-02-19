Club Brugge e Atleti in un thriller da sei gol mentre Schick raddoppia il Bayer Leverkusen portandolo alla vittoria

Mercoledì sera, il match tra Club Brugge e Atleti ha regalato emozioni intense, con sei gol segnati e continui colpi di scena. Schick ha segnato il secondo gol del Bayer Leverkusen, portando la squadra tedesca in vantaggio e mettendo pressione agli avversari. La partita si è disputata in uno stadio pieno, dove i tifosi hanno assistito a un continuo scambio di attacchi e difese. La sfida si è conclusa con un risultato che lascia aperte molte possibilità per il ritorno. La lotta tra le due squadre continua.

Mercoledì sera si è svolta un'altra partita degli spareggi a eliminazione diretta della Champions League, con altre otto squadre che cercavano di aumentare le loro speranze di raggiungere gli ottavi vincendo all'andata. Il Newcastle ha battuto il Qarabag 6-1 nell'andata in Azerbaigian all'inizio della notte, con l'Inter in serio pericolo di un'uscita anticipata dopo aver perso in casa del BodoGlimt. Altrove, l'Atletico Madrid sperava di non commettere errori quando si è recato al Club Brugge nella gara di andata, con il Bayer Leverkusen in trasferta contro l'Olympiacos. Il Bodo Glimt ha vinto 3-1 contro l'Inter, causando una sorpresa nei playoff di Champions League. CLUB BRUGGE-ATLETICO MADRID, CHE PARTITA Termina 3-3 la sfida tra Brugge e Atletico Madrid, in un continuo botta e risposta. A passare in vantaggio è la formazione di Simeone con un rigore trasformato da Julian Alvarez all'8'.