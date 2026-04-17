Durante la sessione di calciomercato estiva, il Milan sta pianificando interventi in difesa, con un possibile acquisto di un giovane talento. Tra le idee c’è il nome di Ahanor, che potrebbe entrare a far parte della rosa rossonera. Si parla di un’opportunità che potrebbe portare il club a confrontarsi con altri club europei, tra cui il Real Madrid, per assicurarsi il giocatore.

Il Milan non si è mosso molto a gennaio: un mercato di riparazione che ha visto come solo rinforzo Niclas Füllkrug. L'operazione per l'attaccante tedesco è stata di fatto lampo: arrivato in prestito gratuito con diritto di riscatto dal West Ham. L'ex Borussia Dortmund serviva per coprire un buco visto che mancava un giocatore fisico dopo l'infortunio di Gimenez. Tante voci, ma poi nessun innesto immediato in difesa. Con poche partite al termine della stagione la dirigenza rossonera penserà al reparto arretrato direttamente in estate. Ecco il punto sulla difesa rossonera. Corsia mancina che in questa stagione ha visto crearsi delle gerarchie chiare: il titolare è Davide Bartesaghi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, rivoluzione in difesa: ecco il piano per l’estate e la corsa al talento Ahanor

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