Il calciomercato si avvicina a una svolta, con un accordo molto vicino tra il club e il difensore della Lazio. Il direttore sportivo sta lavorando per portare il giocatore al Milan, con un piano già in fase di definizione. Il trasferimento sembra ormai prossimo, e si attende solo la fumata bianca definitiva. Questa operazione rappresenta il primo rinforzo ufficiale per la squadra durante questa sessione di mercato.

Il futuro del Milan inizia da Mario Gila, difensore spagnolo della Lazio classe 200. La dirigenza rossonera sta già lavorando per costruire la rosa 20262027 seguendo le indicazioni di Massimiliano Allegri: un rinforzo di peso per reparto, dalla difesa fino all’attacco, dove è previsto l’arrivo di un nuovo numero 9. Prima di affondare il colpo in avanti, però, il primo tassello sembra destinato ad arrivare nel pacchetto arretrato. Igli Tare lavora da mesi su Mario Gila della Lazio e ora la trattativa è entrata nella fase decisiva. I rapporti del direttore sportivo rossonero con il club biancoceleste (dove ha lavorato dal 2008 al 2023) potrebbero risultare decisivi nella trattativa.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, accordo per Gila vicinissimo: il piano di Tare per portarlo al Milan

CALCIOMERCATO MILAN, CLAMOROSO COLPO DI TARE. ARRIVA A GENNAIO...

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