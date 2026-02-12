Il Milan lavora già sul mercato estivo per rinforzare la difesa. I dirigenti cercano un difensore esperto, possibilmente con esperienza in Premier League. Tare sta cercando un profilo che possa aggiungere qualità al reparto, anche se ancora non sono state fatte offerte ufficiali. La società rossonera vuole arrivare pronta prima dell’inizio della prossima stagione.

Anche se la finestra invernale di calciomercato si è chiusa da poco, il Milan è già operativo per la sessione estiva dei trasferimenti. L'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore tecnico Geoffrey Moncada e il direttore sportivo Igli Tare sono già al lavoro - da diverse settimane ormai - per cercare di intavolare delle interessanti trattative da concretizzare, poi, al termine di questa stagione. Con l'auspicio che, nel frattempo, il Diavolo guidato da Massimiliano Allegri si sia piazzato nelle prime quattro posizioni in campionato e, di conseguenza, abbia strappato il pass per la prossima edizione della Champions League. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, non solo Gila: Tare pesca il difensore esperto in Premier League

Il Milan lavora già alla prossima stagione, cercando rinforzi per l'attacco.

