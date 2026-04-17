Calcio serie C Perugia - Campobasso | le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta

La partita di calcio di serie C tra Perugia e Campobasso si svolgerà presto, chiudendo la serie di incontri in casa per la squadra locale. La sfida si concentra esclusivamente sugli aspetti sportivi, lasciando da parte le questioni extra calcistiche. Le formazioni probabili sono state annunciate, e l’evento sarà trasmesso in diretta. I tifosi si preparano a seguire l’incontro, che rappresenta l’ultimo impegno casalingo prima di un turno successivo.

Murare le vicende extra calcio e pensare a se stessi. È questo il messaggio che si è voluto veicolare alla vigilia della sfida contro il Campobasso, che chiuderà il ciclo delle gare casalinghe.Il Perugia sa bene che la salvezza non è ancora conquistata: servirà un pareggio contro i molisani, che.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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