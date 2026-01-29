Calcio serie C Perugia - Ravenna | le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta

Il calcio di serie C torna subito in campo dopo la sconfitta di Ascoli. Questa sera, al Renato Curi, il Perugia affronta il Ravenna in una partita che si preannuncia combattuta. I tifosi sono già in attesa di vedere come si comporteranno le due squadre, con le formazioni che verranno annunciate poco prima del calcio d’inizio. La sfida sarà trasmessa in diretta e gli appassionati non vorranno perdersela.

Nemmeno il tempo di recriminare su quanto avvenuto ad Ascoli che ben presto arriva il momento di tornare in campo.La quinta giornata di ritorno prevede l'anticipo tra il Perugia, ripiombata in zona playout dopo gli ultimi risultati, e il Ravenna, secondo in classifica.Una partita difficilissima.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Approfondimenti su Perugia Ravenna Calcio serie C, Perugia - Arezzo: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Perugia Ravenna Argomenti discussi: Calcio serie C, Grifo beffato da un rigore fasullo: l'Ascoli vince 2-1; PANINI WEEKS IN SERIE C: FIGURINE CALCIATORI PROTAGONISTE NELLA 24ª E 25ª GIORNATA; Calcio serie C, il Perugia presenta Bolsius: Non ci ho pensato due volte a venire qua; Serie C [LIVE] – I risultati e i marcatori della 23° giornata in tempo reale. Calcio serie C, giornata di presentazioni in casa Perugia: tocca a Canotto ed EsculinoDaremo il 100% per questa maglia, assicurano i due nuovi, messi sotto contratto nella giornata odierna. Indosseranno rispettivamente il numero 10 e il 2 ... today.it Calciomercato serie C, il Perugia cede ufficialmente Matos al TrapaniL'attaccante, che era comunque in scadenza di contratto, saluta dopo quattro anni e mezzo. La formula del trasferimento è quella del titolo definitivo ... today.it CALCIO, SERIE C, 25^ GIORNATA, POTENZA-SIRACUSA ALLO STADIO VIVIANI DI POTENZA: TRASFERTA VIETATA AI TIFOSI DEL SIRACUSA - facebook.com facebook Lega Calcio Serie A e @unar_norazzismi rinnovano il proprio impegno congiunto attraverso una campagna di sensibilizzazione che accompagnerà la 22ª giornata della Serie A Enilive 2025/2026. legaseriea.it/news/lega-calc… x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.