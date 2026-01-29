Calcio serie C Perugia - Ravenna | le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta

Il calcio di serie C torna subito in campo dopo la sconfitta di Ascoli. Questa sera, al Renato Curi, il Perugia affronta il Ravenna in una partita che si preannuncia combattuta. I tifosi sono già in attesa di vedere come si comporteranno le due squadre, con le formazioni che verranno annunciate poco prima del calcio d’inizio. La sfida sarà trasmessa in diretta e gli appassionati non vorranno perdersela.

Nemmeno il tempo di recriminare su quanto avvenuto ad Ascoli che ben presto arriva il momento di tornare in campo.La quinta giornata di ritorno prevede l'anticipo tra il Perugia, ripiombata in zona playout dopo gli ultimi risultati, e il Ravenna, secondo in classifica.Una partita difficilissima.🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

