Questa sera il Bagnolo affronta in casa la Mattagnanese, in una partita che può essere decisiva per la classifica. L’Olimpia Regium, invece, gioca a Rovereto alle 17, cercando di riprendere quota dopo l’ultimo passo falso contro Cesena. I granata sono a caccia di punti per allontanarsi dalla zona pericolosa, mentre il Bagnolo cerca di consolidare la sua posizione in serie B.

Olimpia Regium (22) a caccia di riscatto nella quarta giornata di ritorno di Serie A2 Elite. Dopo lo stop interno con Cesena, che ha interrotto una striscia di tre vittorie di fila, i granata giocano alle 17 sul campo dei pari classifica di Rovereto (22), con cui dividono la nona piazza a +5 sulla zona playout. La vincente farà un bel passo avanti in chiave salvezza, in un torneo caratterizzato finora da grande equilibrio: servirà una prova importante per "bucare" la difesa trentina, la terza meno battuta del torneo, mentre tra i padroni di casa occhio al bomber Silon Junior. Nel frattempo ha rescisso il proprio accordo con l’OR Alessandro Aieta: l’ex giocatore del Modena Cavezzo Futsal, arrivato in estate, saluta dopo 10 presenze e 3 reti e torna al Modena Cavezzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio a 5: In Serie B il Bagnolo ospita la Mattagnanese. L'Olimpia a Rovereto prova lo scatto salvezza

Gli ultimi risultati della serie A aggiornano la classifica dopo la quindicesima giornata, con vittorie importanti per Lecce e Torino.

Dopo la ventunesima giornata di Serie A, il Parma ottiene un'importante vittoria in trasferta contro il Lecce, rafforzando le proprie possibilità di salvezza.

