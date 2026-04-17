Calcio | Serie A Inter-Cagliari 3-0

L'Inter ha vinto 3-0 contro il Cagliari nel secondo anticipo della 33ª giornata di Serie A, rafforzando la propria posizione in classifica. La partita si è disputata a Torino e ha visto i nerazzurri ottenere una vittoria importante in vista del finale di campionato. La squadra allenata da Chivu ha segnato tre gol, mantenendo saldo il vantaggio in classifica.

Torino, 17 apr. (LaPresse) – L’Inter compie un altro passo verso lo scudetto. I nerazzurri di Chivu superano il Cagliari 3-0 nel secondo anticipo della 33a giornata di Serie A. Le reti nella ripresa. A sbloccare il risultato è Thuram (52'), poco dopo arriva il raddoppio dell’ex Barella (56'). Nel recupero a segno anche Zielinski (92'). In classifica l’Inter si porta a 78 punti, a +12 sul Napoli domani atteso dal match con la Lazio. I sardi restano fermi a quota 33. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Calcio: Serie A, Inter-Cagliari 3-0 Commento a Caldo | Inter - Cagliari 3-0 Notizie correlate Leggi anche: Calcio, risultati serie A: vince il Cagliari, oggi Juve e Inter Leggi anche: Calcio, risultati serie A. Cagliari scatto salvezza Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Inter-Cagliari: ultimi biglietti e info per i tifosi; Inter-Cagliari, Sky o Dazn? Dove vederla in streaming e in tv; Inter-Cagliari: probabili formazioni e statistiche; Inter-Cagliari: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv. Inter-Cagliari 3-0: video, gol e highlightsLa squadra di Chivu si porta momentaneamente a +12 sul Napoli compiendo un altro passo deciso verso lo Scudetto. Dopo un primo tempo non brillantissimo, l’Inter riesce ad avere la meglio di un Cagliar ... sport.sky.it Diretta Inter Cagliari, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni da San Siro per la trentatreesima giornata di Serie A 2025/2026.Diretta Inter Cagliari, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni da San Siro per il trentatreesimo turno del campionato di Serie A stagione 2025/2026 ... ilsussidiario.net Le parole di Niccolò Barella, premiato come MVP di Inter-Cagliari facebook Inizia il secondo tempo di Inter-Cagliari #InterCagliari 0-0 x.com