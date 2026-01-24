Calcio risultati serie A Cagliari scatto salvezza

Ecco i risultati aggiornati della ventiduesima giornata di Serie A. Il Cagliari ha ottenuto una vittoria importante in trasferta contro la Fiorentina, consolidando la propria posizione in classifica e avvicinandosi alla salvezza. Di seguito, tutti gli altri incontri e i punteggi più recenti, per seguire l’andamento del campionato e le prestazioni delle squadre coinvolte.

Roma, 24 gen. (askanews) – Questa la classifica di serie A dopo Fiorentina-Cagliari 1-2. Ventiduesima giornata: Inter-Pisa 6-2, Como-Torino 6-0, Fiorentina-Cagliari 1-2, ore 20.45 Lecce-Lazio, domenica 25 gennaio ore 12.30 Sassuolo-Cremonese, ore 15 Atalanta-Parma, Genoa-Bologna, ore 18 Juventus-Napoli, ore 20.45 Roma-Milan, lunedì 26 gennaio ore 20.45 Verona-Udinese. Classifica: Inter 52, Milan 46, Napoli 43, Roma 42, Como 40, Juventus 39, Atalanta 32, Bologna 30, Lazio 28, Udinese 26, Cagliari 25, Sassuolo, Torino, Parma, Cremonese 24, Genoa 20, Lecce, Fiorentina 17, Pisa, Verona 14. Ventitreesima giornata: Venerdì 30 gennaio ore 20.

