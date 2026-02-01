Calcio risultati serie A | vince il Cagliari oggi Juve e Inter

Il Cagliari conquista tre punti fondamentali contro il Verona in una partita di grande tensione. La squadra di Pisacane riesce a portare a casa la vittoria, anche se i punti guadagnati sembrano di più. Per ora, la lotta per la salvezza si fa più accesa. Oggi, anche Juventus e Inter scendono in campo, ma i risultati ufficiali arriveranno più tardi.

Roma, 1 feb. (askanews) – Il Cagliari fa suo lo scontro salvezza contro il Verona: la squadra di Pisacane raccoglie tre punti, che però sembrano sei. I rossoblu passano 4-0 grazie alle reti di Mazzitelli, Kilicsoy (con una pregevole semirovesciata), Sulemana e Idrissi. Oggi in campo l’Inter e la Juve, domani il Milan. Ventitreesima giornata: Lazio-Genoa 3-2, Pisa-Sassuolo 1-3, Napoli-Fiorentina 2-1, Cagliari-Verona 4-0, ore 12.30 Torino-Lecce, ore 15 Como-Atalanta, ore 18 Cremonese-Inter, ore 20.45 Parma-Juventus, lunedì 2 febbraio ore 20.45 Udinese-Roma, martedì 3 febbraio ore 20.45 Bologna-Milan.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Cagliari Verona

Oggi in Serie A si disputano le gare Juventus-Napoli e Roma-Milan, due incontri di rilievo nel calendario di questa giornata.

MAZZITELLI stende SPALLETTI: Cagliari-Juventus 1-0 | Serie A Enilive | DAZN

Ultime notizie su Cagliari Verona

