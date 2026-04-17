Calcio risultati Serie A | Inter lo scudetto in pugno

Nella 33esima giornata di Serie A, l'Inter ha ottenuto due vittorie consecutive, battendo il Como per 3-0 in casa e il Cagliari sempre con lo stesso punteggio fuori casa. La classifica mostra l'Inter in testa, con il titolo di campione ormai vicino. Nel frattempo, il Sassuolo ha superato il Como in trasferta con un risultato di 2-1.

Roma, 17 apr. (askanews) – Questi i risultati e la classifica della 33esima giornata di serie A dopo Inter-Como 3-0 33ª giornata Sassuolo-Como 2-1; Inter-Cagliari 3-0. Sabato 18 aprile, ore 15 Udinese-Parma; ore 18 Napoli-Lazio; ore 20.45 Roma-Atalanta. Domenica 19 aprile, ore 12.30 Cremonese-Torino; ore 15 Verona-Milan; ore 18 Pisa-Genoa; ore 20.45 Juventus-Bologna. Lunedì 20 aprile, ore 20.45 Lecce-Fiorentina. Classifica: Inter 78, Napoli 66, Milan 63, Juventus 60, Como 58, Roma 57, Atalanta 53, Bologna 48, Sassuolo 45, Lazio 44, Udinese 43, Torino 39, Genoa, Parma 36, Fiorentina 35, Cagliari 33, Cremonese, Lecce 27, Verona, Pisa 18. 34.a giornata Venerdì 24 aprile, ore 20.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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