Calcio risultati serie A l’Inter vola a +6

Dopo la diciannovesima giornata di Serie A, l’Inter si distingue in testa alla classifica con un vantaggio di sei punti. La recente vittoria contro Pisa, con il risultato di 6-2, ha rafforzato la posizione dei nerazzurri. La stagione prosegue con diverse sfide in programma, tra cui Como-Torino e Fiorentina-Cagliari, che continueranno a definire gli equilibri del campionato.

Roma, 19 gen. (askanews) – Questa la classifica di serie A dopo Inter-Pisa 6-2 Ventiduesima giornata: Inter-Pisa 6-2, sabato 24 gennaio ore 15 Como-Torino, ore 18 Fiorentina-Cagliari, ore 20.45 Lecce-Lazio, domenica 25 gennaio ore 12.30 Sassuolo-Cremonese, ore 15 Atalanta-Parma, Genoa-Bologna, ore 18 Juventus-Napoli, ore 20.45 Roma-Milan, lunedì 26 gennaio ore 20.45 Verona-Udinese. Classifica: Inter 52, Milan 46, Napoli 43, Roma 42, Juventus 39, Como 37, Atalanta 32, Bologna 30, Lazio 28, Udinese 26, Sassuolo, Torino, Parma, Cremonese 24, Cagliari 22, Genoa 20, Lecce, Fiorentina 17, Pisa, Verona 14.

