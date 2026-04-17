Calcio | le sfide dalla Serie A alla Serie C delle squadre toscane umbre e dello Spezia

Nel fine settimana si sono svolti numerosi incontri di calcio che coinvolgono squadre toscane, umbre e dello Spezia, dalla Serie A alla Serie C. Partite che hanno visto protagonisti vari club in diverse categorie, con risultati che potrebbero influenzare la posizione in classifica e l’andamento delle competizioni. Questi incontri rappresentano un momento importante in una stagione caratterizzata da molte sfide e confronti diretti tra le squadre di queste regioni.

Firenze, 17 aprile 2026 – La stagione calcistica vive i suoi momenti decisivi con un altro fine settimana di sfide. Come sempre ci focalizzeremo sui tre campionati principali e sulle squadre toscane, umbre e sullo Spezia. SERIE A Pisa -Genoa (domenica 19 aprile, ore 18) Lecce- Fiorentina (lunedì 20 aprile, ore 20.45) SERIE B Spezia -Sudtirol (sabato 18 aprile, ore 15) Carrarese -Pescara (domenica 19 aprile, ore 15) Empoli -Entella (domenica 19 aprile, ore 19.30) SERIE C Bra- Ternana (sabato 18 aprile, ore 20.30) Perugia -Campobasso (sabato 18 aprile, ore 20.30) Pianese -Juventus Next Gen (sabato 18 aprile, ore 20.30) Pineto- Arezzo (sabato 18 aprile, ore 20.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calcio: le sfide dalla Serie A alla Serie C delle squadre toscane, umbre e dello Spezia Notizie correlate Leggi anche: Calcio, le sfide dalla A alla C delle squadre toscane, umbre e dello Spezia Calcio, le sfide del weekend delle squadre toscane, umbre e dello SpeziaFirenze, 19 marzo 2026 – Tornano i vari campionati di calcio con un fine settimana ricco di sfide interessanti. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Cinque sfide da seguire per scommesse sui gol in Serie A; Calcio, ufficiale: Silvio Baldini ct azzurro per i test di giugno; Calcio, Eccellenza: Ardor vince il derby e si salva, come funziona la post season; Cagliari, occhio a Inter e MIlan: sfide cruciali al Meazza, è caccia ai punti per la salvezza. Calcio: le sfide dalla Serie A alla Serie C delle squadre toscane, umbre e dello SpeziaFirenze, 17 aprile 2026 – La stagione calcistica vive i suoi momenti decisivi con un altro fine settimana di sfide. Come sempre ci focalizzeremo sui tre campionati principali e sulle squadre toscane, ... lanazione.it Calcio, verso sfida Malagò-Abete per la presidenza della FigcSi prospetta una sfida tra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete per la successione a Gariele Gravina alla guida della Federazione Italiana Calcio. Le candidature devono essere presentate il 13 maggio, le ... tg24.sky.it #SassuoloComo #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com Telesveva. . +++ASPETTANDO SEMPRE FUORI PER IL CALCIO: VERSO HERACLEA-BARLETTA E FIDELIS-SARNESE CON ANTONIO DI GENNARO E LIVIO SCUOTTO+++ - facebook.com facebook