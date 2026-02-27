Calcio le sfide dalla A alla C delle squadre toscane umbre e dello Spezia
Il calendario delle partite di calcio comprende gare dalla Serie A alla Serie C, con attenzione particolare alle squadre toscane, umbre e allo Spezia. Dopo le sfide in Coppa europea, oggi si disputano nuovi incontri di campionato che coinvolgono queste squadre. Il programma prevede incontri tra diverse squadre delle tre regioni, con partite che si svolgono nel turno corrente.
Firenze, 27 febbraio 2026 – Dopo le Coppe europee, nuovo turno di campionato. Come sempre ci focalizziamo sul programma che riguarda i tornei dalla Serie A alla Serie C e sulle squadre toscane, umbre e sullo Spezia. IL PROGRAMMA SERIE A Pisa-Bologna (lunedì 2 marzo, ore 18.30) Udinese-Fiorentina (lunedì 2 marzo, ore 20.45) Serie B Empoli-Cesena (sabato 28 febbraio, ore 15) Spezia-Reggiana, sabato 28 febbraio 17.15) Mantova-Carrarese (domenica 1 marzo, ore 18.15) SERIE C Perugia-Pineto (sabato 28 febbraio, ore 17.30) Sambenedettese-Livorno (sabato 28 febbraio, ore 20.30) Bra-Pianese (domenica 1 marzo, ore 14.30) Vis Pesaro-Pontedera (domenica 1 marzo, ore 14. 🔗 Leggi su Lanazione.it
