Calcio grave infortunio per Mateo Retegui | cosa è successo all’attaccante della Nazionale

Durante una partita a Zenica, l’attaccante della Nazionale ha subito un grave infortunio. La sua presenza in campo è stata breve e l’episodio si è verificato durante il match, coinvolgendo direttamente l’atleta. Le circostanze dell’incidente sono state confermate dalle fonti ufficiali e hanno portato alla sua uscita anticipata dal campo. Le condizioni dell’atleta sono attualmente al centro delle verifiche mediche.

La chiusura che non si desiderava. Mateo Retegui è stato tra i giocatori che sono scesi in campo nella negativa serata di Zenica. La sconfitta ai calci di rigore della Nazionale italiana di calcio contro la Bosnia Erzegovina è costata la terza mancata qualificazione in serie della selezione tricolore alla fase finale della rassegna iridata. Un risultato storico in negativo, che assume dei connotati ancor più negativi, se si guarda ai risultati molto scadenti dei club in ambito continentale. Retegui, dal canto suo, ha scelto nell’ultima stagione di cimentarsi nel campionato in Arabia Saudita, dando grande rilevanza all’aspetto economico piuttosto che alla storia di una lega.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio, grave infortunio per Mateo Retegui: cosa è successo all’attaccante della Nazionale Notizie correlate Retegui Juventus, l’interesse è concreto? Tutta la verità sull’attaccante della Nazionale e i possibili scenari per l’estatedi Redazione JuventusNews24Retegui Juventus, l’attaccante si è proposto al club ma la dirigenza continua a considerare Kolo Muani come il vero... Leggi anche: Manchester City, infortunio Haaland: perché l’attaccante ha saltato la sfida contro il Leeds. Cosa è successo Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Italia, ancora brutte notizie: stagione finita per Retegui; NO scommesse, Allegri vuole un centravanti VERO: restyling rossonero, Tare e Furlani al lavoro; Retegui, non solo il flop con l\'Italia: grave infortunio e stagione finita per l\'ex Atalanta; NAZIONALE - Brutto infortunio per Mateo Retegui, l'attaccante ha riportato la frattura della tibia sinistra. Retegui, tremendo infortunio in Arabia: cosa è successo e per quanto tempo starà fuoriBrutte ore per Mateo Retegui, che si è fermato per un grave infortunio rimediato durante la sfida tra Al-Qadsiah e Al-Shabab. L’attaccante, protagonista fino a quel momento, è stato costretto ad abban ... tuttosport.com Ex Atalanta: grave infortunio per Retegui in ArabiaStagione conclusa in anticipo per Mateo Retegui a causa di un grave infortunio. L’attaccante della nazionale italiana, oggi in forza all’Al Qadsiah, ha riportato la frattura della tibia sinistra ... calcioatalanta.it Brutto infortunio per Mateo #Retegui che ha rimediato una frattura alla tibia nell'ultimo match di campionato dell'#AlQadsiah. Con questo stop, sono a rischio le chance di rivederlo in #SerieA o pensi che il #Milan debba comunque puntare su di lui #milann facebook Grave infortunio per Mateo Retegui: nell’ultima partita del suo Al-Qadsiah contro l’Al-Shabab, l’attaccante della Nazionale italiana ha riportato una frattura alla tibia della gamba sinistra. Saranno almeno 2 i mesi di stop per l’ex attaccante di Genoa e Atalanta, l x.com