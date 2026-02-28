Durante la partita contro il Leeds, l’attaccante del Manchester City non era in campo a causa di un infortunio. Le sue condizioni sono state valutate prima della gara, ma ufficialmente non sono stati forniti dettagli specifici sul problema. La sua assenza ha determinato una modifica nella formazione della squadra, che ha affrontato il match senza il suo contributo sul campo.

Milinkovic Savic, idea Tare: il Milan accende il sogno dell’ex Lazio. Scenario reale o semplice suggestione? Mercato Milan, spunta un retroscena a sorpresa! «Stanno facendo il massimo per convincerlo». I dettagli L’Ajax parla spagnolo: la strategia del club olandese sul mercato è ormai chiara! Che nomi sul taccuino del direttore Cruijff! Infortunio Morata: si ferma l’attaccante in Como Lecce. Le sue condizioni e quanto potrebbe rimanere fuori Lazio, Maldini salta la sfida contro il Torino: il motivo del suo forfait e la lista dei convocati di Sarri. Ultimissime Lecce, Di Francesco commenta la sconfitta col Como: «Il terzo gol ci ha tagliato le gambe! Grande ingenuità nostra, avere un 5 contro 3 in area è assurdo» Como, Fabregas dopo la vittoria contro il Lecce: «3 punti pesanti per dare continuità dopo Milan e Juve. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Manchester City, infortunio Haaland: perché l’attaccante ha saltato la sfida contro il Leeds. Cosa è successo

Perché Haaland ha saltato la partita contro il Leeds? La verità sull'infortunio del bomber del Manchester CityNella trasferta di Elland Road, una cornice storica e carica di atmosfera, il Manchester City ha dovuto rinunciare a una delle sue punte principali.

Mina Cagliari, il difensore ha saltato la sfida contro la Roma per infortunio: come sta e se potrà rientrare contro l’AtalantaBuone notizie per il Cagliari in vista della delicata trasferta alla New Balance Arena contro l’Atalanta, in programma sabato.

Contenuti utili per approfondire Manchester City.

Manchester City, infortunio per Haaland: neanche in panchina contro il LeedsL'attaccante norvegese del Man City non va nemmeno in panchina per la sfida contro il Leeds per un infortunio rimediato in settimana ... gianlucadimarzio.com

Premier League 2025-2026: Leeds-Manchester City, le probabili formazioniAlle 18.30 va in scena Leeds-Manchester City: padroni di casa per allontanarsi dalla zona calda, Citizens per la corsa al titolo. sportal.it