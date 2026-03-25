L’attaccante della Nazionale ha manifestato interesse per la Juventus, che ha preso in considerazione la sua candidatura. Tuttavia, la dirigenza bianconera mantiene come priorità assoluta l’acquisto di Kolo Muani. La trattativa con il giocatore argentino si trova in una fase preliminare, mentre le decisioni sul mercato estivo sono ancora da definire. Nessuna novità ufficiale sui tempi o sulle modalità di eventuali accordi.

Retegui Juventus, l’attaccante si è proposto al club ma la dirigenza continua a considerare Kolo Muani come il vero obiettivo principale. La Juventus continua a programmare accuratamente le proprie mosse strategiche per l’imminente sessione estiva di trasferimenti. Secondo le ultimissime indiscrezioni rilanciate da Tuttosport la dirigenza è alla costante ricerca di un nuovo numero nove da affiancare a Dusan Vlahovic. L’obiettivo primario è regalare a Luciano Spalletti un reparto offensivo di altissimo livello, capace di dominare sul campo per tutti i novanta minuti. In questo intricato scenario, Mateo Retegui si è proposto ai bianconeri, manifestando la forte e decisa volontà di vestire questa maglia per siglare un importante contratto per la sua carriera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Retegui Juventus, l’interesse è concreto? Tutta la verità sull’attaccante della Nazionale e i possibili scenari per l’estate

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JUVE AVANTI TUTTA (DA ZERO) SULLA PUNTA PER SPALLETTI MEZZOGIORNO MERCATO

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L'obiettivo primario della #Juventus per l'estate è garantire a #Spalletti un solido centravanti moderno, capace di alternarsi efficacemente con #Vlahovic. Il preferito rimane saldamente #KoloMuani, sullo sfondo i profili di #Retegui e #Zirkzee. #Tuttosport - facebook.com facebook

E’ interessante il vociare di attaccanti intorno alla Juventus. Da Kolo a Retegui per finire a Lewandoski: tutto è possibile ma va tenuto conto dei margini di spesa ridotti e dei due flop (David-Openda) da piazzare anche solo in prestito. Forse il più avvantaggiato x.com