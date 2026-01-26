Calcio balilla paralimpico La Greca alla guida tecnica nazionale

Giancarlo La Greca è stato nominato responsabile tecnico della nazionale italiana di calcio balilla paralimpico per il settore Dir (Disabilità intellettiva relazionale). Con questa nomina, la federazione italiana si impegna a promuovere lo sviluppo e la crescita della disciplina, garantendo un percorso di inclusione e competitività per gli atleti con disabilità intellettive. La sua esperienza sarà fondamentale per rafforzare il ruolo del calcio balilla paralimpico a livello nazionale e internazionale.

Sarà il tecnico paralimpico Giancarlo La Greca a guidare le attività nazionali della federazione italiana calcio balilla paralimpico 2026 per il settore Dir (Disabilità intellettiva relazionale). La nomina è stata deliberata dal consiglio federale presieduto dal presidente nazionale Francesco Bonanno. Per La Greca, originario di Ravanusa, si tratta di un incarico di prestigio che premia oltre vent'anni di esperienza nel mondo sportivo paralimpico, maturata tra ruoli tecnici e dirigenziali. È considerato tra i maggiori esperti di consulenza sportiva e attualmente ricopre anche l'incarico di delegato tecnico siciliano del settore atletica leggera della Fisdir.

