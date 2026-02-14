Cosenza vince ad Avellino | 2-4 rimonta sfumata per la Sandro Abate nel finale di Serie A Calcio a 5

Il Cosenza ha battuto la Sandro Abate ad Avellino, causando la sconfitta della squadra di casa con un risultato di 4-2. La partita si è conclusa con una rimonta sfiorata dalla Sandro Abate nel finale, ma senza successo. La squadra di Cosenza ha preso il comando fin dai primi minuti, portando a casa tre punti importanti nella 17ª giornata di Serie A di calcio a 5. La gara si è giocata al PalaDelMauro, dove i padroni di casa hanno tentato di reagire, ma non sono riusciti a recuperare lo svantaggio.

Cosenza piega la Sandro Abate: 2-4 al PalaDelMauro, la rimonta sfuma nel finale. La Sandro Abate incassa una sconfitta casalinga per 2-4 contro il Cosenza, nella 17ª giornata del campionato di Serie A di calcio a 5. La partita, disputata al PalaDelMauro di Avellino nella serata di venerdì 13 febbraio 2026, ha visto gli ospiti imporsi nonostante un tentativo di rimonta dei padroni di casa negli ultimi minuti di gioco. Primo tempo a tinte ospiti: il Cosenza imposta il ritmo. Il Cosenza ha sbloccato la partita al 19' del primo tempo con una rete di K. Arrieta, portandosi in vantaggio. Questo gol ha dato fiducia agli ospiti, che hanno saputo gestire il vantaggio iniziale.