Calciatore Portanova condannato per violenza sessuale il Comune di Reggio | La Reggiana valuti provvedimenti

Il calciatore Portanova è stato condannato per violenza sessuale, secondo quanto comunicato dal Comune di Reggio Emilia. Il Comune ha dichiarato che, durante l’attesa del completamento del procedimento giudiziario, si aspetta che la società sportiva e la giustizia sportiva prendano eventuali provvedimenti. La notizia si inserisce in un contesto in cui si seguono gli sviluppi legali e amministrativi legati alla vicenda.

Reggio Emilia, 17 aprile 2026 – "In attesa che l’iter giudiziario si compia fino in fondo, ci attendiamo che la giustizia sportiva e la Reggiana valutino eventuali provvedimenti ". A dirlo sono le assessore allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Reggio, Stefania Bondavalli e Annalisa Rabitti, tramite una nota diramata dal municipio, commentando così la conferma della condanna a sei anni in Appello per violenza sessuale di gruppo nei confronti del calciatore Manolo Portanova. Le assessore: “Ci attendiamo provvedimenti della giustizia sportiva”. " Riteniamo doveroso che tutti rispettino l’operato dei giudici. Nello Stato di diritto è dovuta l’osservanza delle decisioni della giustizia, in attesa del pronunciamento definitivo nel terzo grado di giudizio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Calciatore Portanova condannato per violenza sessuale, il Comune di Reggio: “La Reggiana valuti provvedimenti” Notizie correlate Violenza sessuale: chiesta la conferma della condanna per il calciatore Manolo PortanovaLa Procura generale fiorentina ha chiesto la conferma della condanna a sei anni per violenza sessuale di gruppo, inflitta nel giudizio di primo grado... “Violenza di gruppo”, condannato a 6 anni il calciatore Manolo PortanovaLa Corte d’Appello di Firenze ha confermato la condanna a 6 anni nei confronti di Manolo Portanova, ex calciatore del Genoa, per il reato di violenza... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Manolo Portanova, confermata in appello la condanna a 6 anni per stupro di gruppo; Confermati in appello i sei anni per violenza sessuale di gruppo per il calciatore Manolo Portanova; Processo Portanova, ore cruciali: si decide il destino del calciatore. Rischia la conferma dei 6 anni per stupro; Portanova condannato anche in appello: confermati 6 anni per violenza sessuale. Calciatore Portanova condannato per violenza sessuale, il Comune di Reggio: La Reggiana valuti provvedimentiLa sentenza di Appello gli ha dato 6 anni per stupro di gruppo. Le assessore Bondavalli e Rabitti: Tutti rispettino l’operato dei giudici. Il calciatore però potrà continuare a giocare fino alla sen ... msn.com Portanova, confermata in appello la condanna a 6 anni per violenza sessuale di gruppoLa Corte d’Appello di Firenze ribadisce la responsabilità: la difesa annuncia ricorso in Cassazione. Il calciatore: Sono innocente, credo nella giustizia ... lanazione.it Manolo Portanova, il calciatore della Reggiana condannato anche in Appello a sei anni di carcere per violenza sessuale di gruppo x.com È assurdo, sono 5 anni che sto vivendo una situazione incredibile, sono innocente e ho portato le prove. Non mi fermerò perché credo nella giustizia. " Con queste parole Manolo Portanova, calciatore della Reggiana, ha commentato la decisione della Corte d - facebook.com facebook