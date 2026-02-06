Cagliari | bus bloccato su viale Merello per una buca critica chiusura temporanea della strada

Un bus del Ctm si è sprofondato in una grande buca lungo viale Merello a Cagliari. La strada è stata chiusa temporaneamente, impedendo il passaggio dei mezzi pubblici e creando disagi per chi viaggia in zona. Sul posto sono intervenuti i tecnici per mettere in sicurezza l’area.

**Cagliari, viale Merello chiuso per una buca critica: il bus Ctm si è sprofondato in mezzo alla svolta** Un autobus del Ctm è sprofondato in una buca critica nel cuore del vialle Merello, a Cagliari, provocando la totale chiusura della strada per motivi di sicurezza. L'incidente è avvenuto nella tarda mattina di venerdì 6 febbraio 2026, durante la svolta da corso Vittorio Emanuele. Il mezzo pubblico, con un carico di passeggeri, ha perso il controllo e si è ritrovato in una posizione accidentale, a causa della rovinosa caduta in un punto del manto stradale dove la buca era improvvisamente apparso.

