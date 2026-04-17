Cagliari Pisacane dopo il ko | In attacco serviva più cinismo ora ci rimbocchiamo le maniche e pensiamo a queste ultime 5 partite dove ci sarà da soffrire

Dopo la sconfitta contro l’Inter, il difensore del Cagliari ha commentato la prestazione, sottolineando come in attacco fosse necessario più cinismo. Ha aggiunto che la squadra si concentra ora sulle ultime cinque partite, prevedendo momenti difficili e richiedendo impegno e sacrificio. Nel post gara, Pisacane ha parlato ai microfoni di Dazn, analizzando la sfida giocata a San Siro.