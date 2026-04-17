Cagliari Pisacane dopo il ko | In attacco serviva più cinismo ora ci rimbocchiamo le maniche e pensiamo a queste ultime 5 partite dove ci sarà da soffrire
Dopo la sconfitta contro l’Inter, il difensore del Cagliari ha commentato la prestazione, sottolineando come in attacco fosse necessario più cinismo. Ha aggiunto che la squadra si concentra ora sulle ultime cinque partite, prevedendo momenti difficili e richiedendo impegno e sacrificio. Nel post gara, Pisacane ha parlato ai microfoni di Dazn, analizzando la sfida giocata a San Siro.
Modric Milan, nasce un patto per il futuro rossonero: tre condizioni decisive sul tavolo per arrivare al rinnovo del croato Cannavaro svela: «Andai alla Juventus a guadagnare meno che all’Inter. Non è che sono voluto andare alla Juve, sono le circostanze che mi portarono lì» Diretta gol Serie A LIVE: Inter Cagliari 3-0! Gol di Thuram, Barella e Zielinski Modric Milan, nasce un patto per il futuro rossonero: tre condizioni decisive sul tavolo per arrivare al rinnovo del croato Infortunio...🔗 Leggi su Calcionews24.com
Cagliari-Juve 1-0 Pisacane: Questa squadra può rendere felice questo popolo ! Conferenza stampa
Notizie correlate
Cagliari, Pisacane dopo il KO col Como: «Nonostante alcuni cali la squadra ha fatto una gara di caratura. Ci sono due cose da analizzare!»Bernardo Silva via dal Manchester City! Decisione presa, cosa succederà a fine stagione e dove potrebbe trasferirsi il portoghese.
Chivu dopo Cremonese Inter: «Noi sempre sotto esame, ci indicano come la squadra più forte. Ecco il segreto per vincere queste partite»Mercato Inter, Romano parla così dell’interesse del Barcellona per Bastoni: «È un obiettivo per l’estate, ecco i dettagli» Mercato Inter, i...
Contenuti e approfondimenti
Temi più discussi: Dopo il flop dei mondiali di calcio, torna la Serie A. Pisacane: A Sassuolo per lottare, senza calcoli; Cagliari, Pisacane: Contenti di esserci sbloccati, ma non è ancora finita; Cagliari, Pisacane: Finale con la Cremonese, dobbiamo reagire; Cagliari, Pisacane: In ritiro messo anima e corpo, i giovani devono meritare questa maglia.
Pisacane: A volte il 100% non basta, ora restiamo concentratiIl tecnico del Cagliari analizza la partita persa 3-0 e si concentra sulla salvezza, invocando concentrazione per le prossime sfide decisive. calciocasteddu.it
Il Cagliari lotta ma non basta, tra poco Pisacane in conferenza stampaDopo un primo tempo di lotta e organizzazione il Cagliari non ha retto l'urto dell'Inter nella ripresa. I sardi cadono a San Siro 3-0, tra poco. tuttomercatoweb.com
VINCEREMO, VINCEREMO... INTER-CAGLIARI 3-0 e SASSUOLO-COMO 2-1 #InterCagliari #SerieA #SassuoloComo facebook
Il Cagliari gioca un buon 1° tempo, ma l'Inter nel giro di 4 minuti si prende la vittoria grazie ai gol di Marcus Thuram e Nicolò Barella. Nel recupero arriva anche la splendida rete di Zielinski a chiudere la gara. Per gli uomini di Chivu è il 3° successo consecutivo x.com