Dopo la vittoria contro la Cremonese, Cristian Chivu ha parlato chiaro: l’Inter è sempre sotto osservazione, e anche questa volta è stata messa alla prova. L’allenatore romeno spiega che la squadra si sente costantemente giudicata come la più forte, ma il segreto per portare a casa i tre punti sta nella concentrazione e nella determinazione. Nessuna svolta speciale, solo il lavoro di tutti i giorni che permette di uscire sempre vincitori in partite complicate.

Inter News 24 L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta stasera in campionato contro la Cremonese. Intervenuto nel corso del postpartita di Cremonese Inter, l’allenatore nerazzurro Cristian Chivu ha commentato così il successo ottenuto per 0 a 2 nel 23° turno del campionato di Serie A 202526. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn. SCAMBIANDO GLI ADDENDI IL RISULTATO NON CAMBIA? – « Per maturità, per trovare modi di vincere la partita. E’ questo il segreto quando ci sono poche energie e quando ci sono tante partite di fila, e anche nelle rotazioni si fa fatica. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu dopo Cremonese Inter: «Noi sempre sotto esame, ci indicano come la squadra più forte. Ecco il segreto per vincere queste partite»

Approfondimenti su Cristian Chivu

Federico Dimarco, esterno dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky poco prima del match di Champions League contro il Liverpool.

Ultime notizie su Cristian Chivu

Argomenti discussi: Verso Cremonese-Inter: l'allenamento dei nerazzurri; Chivu dopo il successo dell'Inter in Champions: Ora penso solo a Nicola e alla Cremo; Chivu dopo il successo di Dortmund: Ora penso solo a Nicola e alla Cremonese; Pronostico Cremonese-Inter quote analisi 23ª giornata Serie A.

Le pagelle di Cremonese-Inter 0-2: la qualità di Zielinski (7,5) fa la differenza. Chivu a +9 sul NapoliAltri tre punti. L'Inter batte la Cremonese 0-2 grazie ai gol di Lautaro Martinez e Zielinski già dopo circa mezz'ora di partita e ... msn.com

Cremonese-Inter 0-2, Chivu: Era da vincere e l'abbiamo fatto con maturità. Mercato? Non vedo l'ora che finiscaSono contento per la vittoria e la maturità che abbiamo avuto nel capire i momenti della partita, è il commento di Cristian Chivu dopo Cremonese-Inter ... eurosport.it

L'Inter non sbaglia e vince allo Zini Nessun problema per i nerazzurri che vincono con i gol di Lautaro e Zielinski, arrivati entrambi nel primo tempo Nel finale la Cremonese ha provato ad accorciarla, ma ha colpito il palo con Zerbin #Tuttosport #Cremon - facebook.com facebook

La classifica di Serie A dopo Cremonese-Inter 0-2: i nerazzurri dominano in lungo e in largo, poi vanno un po' troppo in gestione ma senza mai mettere in dubbio il successo x.com