Terribile incidente a Rivalta di Torino | morta una donna di 35 anni sbalzata fuori dall' auto

Nella mattina di sabato 7 marzo, a Rivalta di Torino, un grave incidente si è verificato intorno alle 9. Una donna di 35 anni ha perso la vita dopo essere stata sbalzata fuori dalla propria auto, che si è cappottata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo le ferite sono risultate fatali. La strada è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di soccorso e rilievi.

Un terribile incidente è stato registrato nella mattina di sabato, 7 marzo, a Rivalta di Torino intorno alle 9.30, in via Grugliasco. In fase di accertamento e ricostruzione la dinamica del violento sinistro mortale che ha coinvolto un'auto, avvenuto in maniera autonoma all'altezza dell'azienda agricola Borca. L'incidente è stato fatale per una persona che si trovava a bordo dell'auto che si è ribaltata. Sbalzata fuori dall'abitacolo, una donna di 35 anni, residente a Rivoli, è deceduta dopo essere stata rianimata per oltre trenta minuti dall'équipe del servizio regionale di elisoccorso. Sul posto si trovano gli agenti di polizia locale, i vigili del fuoco dei distaccamenti di Grugliasco Allamano e Rivalta di Torino, e il personale sanitario del 118 Azienda Zero. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Terribile incidente a Rivalta di Torino: muore sbalzato fuori dall'autoUn terribile incidente è stato registrato nella mattina di sabato, 7 marzo, a Rivalta di Torino intorno alle 9. Sbalzata fuori dall'auto dopo l'incidente: morta sul colpoLa tragedia è avvenuta lungo le strade della Val di Non, più precisamente a Sanzeno.