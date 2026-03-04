Auto finisce nel canale neonata sbalzata fuori Grave una donna

Alle 12.40 di oggi, un incidente si è verificato all'incrocio tra via Mavora e via Imperiale Ovest a Castelfranco Emilia. Due automobili sono entrate in collisione, causando il ribaltamento di una vettura nel canale vicino. Una neonata è stata sbalzata fuori dall’auto, mentre una donna è rimasta gravemente ferita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza.

L'episodio prima delle 13 all'incrocio tra via Mavora e via Imperiale Ovest a Castelfranco Emilia. A provocare l'incidente una Dacia che ha centrato in pieno una Mazda finita nel fossato. Secondo le prime informazioni la bambina non avrebbe riportato ferite gravi Grave incidente tra due auto intorno alle 12.40 di oggi all'altezza dell'incrocio tra via Mavora e via Imperiale Ovest nel territorio di Castelfranco Emila. Secondo le prime ricostruzioni, una Dacia che percorreva strada Provinciale Ovest, ha centrato in pieno all'incrocio una Mazda che procedeva su via Mavora in direzione di Nonantola, facendola finire nel fossato. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Neonata sbalzata fuori dall'auto e travolta, l'autista del furgone confessa: "Ero nel panico, sono scappato"Il 40enne di Busano ha spiegato che quella sera stava viaggiando per lavoro quando ha tamponato la Fiat 500X su cui viaggiava la piccola Lucia Tonino...

