Una bambina di 8 anni si accascia in palestra durante una crisi epilettica | trasportata d'urgenza in ospedale è ora fuori pericolo

Una bambina di 8 anni è stata colta da una crisi epilettica mentre si trovava in palestra e trasportata immediatamente in ospedale. Dopo un ricovero d'urgenza, è stata spostata dal reparto di terapia intensiva a quello di Pediatria. I medici stanno monitorando attentamente le sue condizioni e al momento la piccola sembra rispondere positivamente alle cure.

La bambina di 8 anni ricoverata d'urgenza lunedì scorso dopo una crisi epilettica in palestra è fuori pericolo: trasferita dalla terapia intensiva al reparto di Pediatria del Ca' Foncello di Treviso, la piccola risponde alle cure e i medici escludono danni neurologici permanenti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

