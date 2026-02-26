Una bambina di 8 anni si accascia in palestra durante una crisi epilettica | trasportata d’urgenza in ospedale è ora fuori pericolo
Una bambina di 8 anni è stata colta da una crisi epilettica mentre si trovava in palestra e trasportata immediatamente in ospedale. Dopo un ricovero d'urgenza, è stata spostata dal reparto di terapia intensiva a quello di Pediatria. I medici stanno monitorando attentamente le sue condizioni e al momento la piccola sembra rispondere positivamente alle cure.
La bambina di 8 anni ricoverata d'urgenza lunedì scorso dopo una crisi epilettica in palestra è fuori pericolo: trasferita dalla terapia intensiva al reparto di Pediatria del Ca' Foncello di Treviso, la piccola risponde alle cure e i medici escludono danni neurologici permanenti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Bambina di 8 anni cade in palestra durante la lezione di ginnastica in una scuola primaria: trauma cranico grave, crisi epilettica, ricovero in terapia intensivaUna bambina di 8 anni ha riportato un trauma cranico grave nella palestra di una scuola primaria di Oderzo, in provincia di Treviso, nel primo...
Bambina di 8 anni cade e sbatte la testa in palestra durante la lezione di ginnastica: è grave. La crisi epilettica sotto gli occhi dei compagni di classeODERZO (TREVISO) - È sedata e intubata, ricoverata in prognosi riservata, una bambina di 8 anni che ha riportato un importante trauma cranico dopo...
Dramma a scuola, bambina di 8 anni cade in palestra e sbatte la testa: è graveMomenti di panico in palestra a Oderzo: una bambina di otto anni trasportata d’urgenza in ospedale dopo una caduta durante la lezione di ginnastica. notizie.it
Bambina di 8 anni cade in palestra durante la lezione di ginnastica in una scuola primaria: trauma cranico grave, crisi epilettica, ricovero in terapia intensivaUna bambina di 8 anni ha riportato un trauma cranico grave nella palestra di una scuola primaria di Oderzo, in provincia di Treviso, nel primo pomeriggio di lunedì 23 febbraio, intorno alle 13.45. orizzontescuola.it
