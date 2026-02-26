Una bambina di 8 anni si accascia in palestra durante una crisi epilettica | trasportata d’urgenza in ospedale è ora fuori pericolo

Una bambina di 8 anni è stata colta da una crisi epilettica mentre si trovava in palestra e trasportata immediatamente in ospedale. Dopo un ricovero d'urgenza, è stata spostata dal reparto di terapia intensiva a quello di Pediatria. I medici stanno monitorando attentamente le sue condizioni e al momento la piccola sembra rispondere positivamente alle cure.