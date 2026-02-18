Milan quanti cartellini rossi dal 2021 in Serie A! E la differenza con l’Inter è siderale

Dal 2021, il Milan ha ricevuto 25 cartellini rossi in Serie A, mentre l’Inter solo 8. Questa differenza pesa molto sulle statistiche di disciplina delle due squadre, influenzando anche le partite più importanti. I rossi del Milan sono spesso arrivati in momenti chiave, come contro la Lazio nel marzo 2022. L’Inter, invece, ha mantenuto una condotta più tranquilla, con scarso numero di espulsioni. Questi numeri riflettono uno stile di gioco molto diverso tra le due squadre negli ultimi anni.

L'ultimo rosso subito dal Milan in Serie A è quello di Rabiot contro il Pisa di pochi giorni per somma di ammonizioni. Per il Diavolo un'assenza molto pesante contro il Como, visto che il francese fu decisivo nella sfida del girone d'andata con una doppietta d'autore. Andando a controllare le statistiche è molto interessante vedere le differenze dei cartellini rossi ricevuti in campionato a partire dal 2021-22 fino ad oggi (dati dal sito statmuse.com). LEGGI ANCHE: Allegri cambia piano tattico: ecco come potrebbe giocare il Milan con Modric e Jashari contro il Como>>> In testa su tutti c'è il Verona a quota 27 rossi, subito dietro la Lazio (26). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

