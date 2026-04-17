Cabras svolta politica | Manca ritira le mozioni per dialogare

Il consigliere di minoranza di Cabras ha ritirato alcune mozioni e interrogazioni presentate nelle settimane precedenti nel corso del consiglio comunale. La decisione arriva in un momento di cambiamento politico e sembra indicare una volontà di dialogo con l’amministrazione locale. La scelta è stata comunicata ufficialmente e riguarda un tentativo di avvicinare le posizioni tra le parti coinvolte.

Il consigliere di minoranza Antonello Manca ha deciso di ritirare una serie di mozioni e interrogazioni presentate nelle settimane precedenti presso il consiglio comunale di Cabras, puntando su una strategia di apertura verso l’amministrazione. La scelta, comunicata tramite una nota ufficiale giovedì 16 aprile 2026, mira a trasformare la contrapposizione politica in un confronto più costruttivo e trasparente all’interno dell’assemblea civica. Un cambio di rotta tra gestione del territorio e servizi locali. Dietro la decisione di Manca si cela un elenco di questioni che toccano direttamente il tessuto sociale ed economico della comunità cabresese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cabras, svolta politica: Manca ritira le mozioni per dialogare Notizie correlate Mattia Missiroli ritira le dimissioni: bufera politica a CerviaCervia (Ravenna), 23 gennaio 2026 – Mattia Missiroli ha ritirato le dimissioni da sindaco di Cervia. Leggi anche: Giuseppe Tango nuovo presidente dell'Anm. "Pronti a dialogare con politica e avvocatura" Panoramica sull’argomento Cabras, all'ordine del giorno cinque interrogazioni e una mozioneHa presentato i documenti il consigliere di minoranza Antonello Manca ... msn.com Cabras, Manca denuncia disparità nelle norme: «Il Bnn chiuso da otto anni»La domanda è chiara: «Perché tanta disparità nell’applicazione delle norme di agibilità?». La pone al sindaco di Cabras Andrea Abis e all'intero Consiglio, il consigliere di minoranza Antonello Manca ... unionesarda.it