Un nuovo presidente è stato eletto all'Associazione nazionale magistrati. La sua nomina è avvenuta per acclamazione durante l'assemblea. Ha dichiarato di essere disponibile a dialogare con le istituzioni politiche e con l'avvocatura. La nomina è stata comunicata dall'assemblea senza contestazioni o votazioni formali.

AGI - Giuseppe Tango è il nuovo presidente dell'Anm. La sua elezione è avvenuta per acclamazione. 43 anni, giudice del lavoro a Palermo ed esponente del gruppo di Magistratura Indipendente, è stato il magistrato il più votato alle ultime elezioni per il nuovo comitato direttivo dell'Anm, nel gennaio 2025. Ha fatto parte della Giunta esecutiva centrale guidata da Cesare Parodi, che appartiene alla sua stessa corrente, e di cui, oggi, diventa il successore. In passato è stato presidente della Giunta sezionale dell'Anm di Palermo. Le prime parole di Tango. "Da domani ci metteremo tutti al lavoro, insieme agli altri attori della giurisdizione, per proporre soluzioni che possono davvero migliorare la giustizia". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Giuseppe Tango nuovo presidente dell'Anm. "Pronti a dialogare con politica e avvocatura"

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