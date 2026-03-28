Giuseppe Tango nuovo presidente dell' Anm Pronti a dialogare con politica e avvocatura

Da agi.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo presidente è stato eletto all'Associazione nazionale magistrati. La sua nomina è avvenuta per acclamazione durante l'assemblea. Ha dichiarato di essere disponibile a dialogare con le istituzioni politiche e con l'avvocatura. La nomina è stata comunicata dall'assemblea senza contestazioni o votazioni formali.

AGI - Giuseppe Tango  è il nuovo  presidente dell'Anm. La sua  elezione  è avvenuta per  acclamazione. 43 anni,  giudice del lavoro  a  Palermo  ed esponente del gruppo di  Magistratura Indipendente, è stato il magistrato il  più votato  alle ultime  elezioni  per il nuovo  comitato direttivo dell'Anm, nel gennaio 2025. Ha fatto parte della  Giunta esecutiva centrale  guidata da  Cesare Parodi, che appartiene alla sua stessa corrente, e di cui, oggi, diventa il  successore. In passato è stato  presidente della Giunta sezionale dell'Anm di Palermo. Le prime parole di Tango. "Da domani ci metteremo tutti al lavoro, insieme agli altri attori della giurisdizione, per proporre soluzioni che possono davvero migliorare la giustizia". 🔗 Leggi su Agi.it

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