Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, ha deciso di ritirare le proprie dimissioni, inizialmente presentate e ora revocate durante una mattinata caratterizzata da tensioni politiche. La decisione giunge prima della scadenza prevista e segna un importante sviluppo nella gestione amministrativa della città. La situazione politica locale rimane sotto osservazione mentre si attendono eventuali sviluppi.

Cervia (Ravenna), 23 gennaio 2026 – Mattia Missiroli ha ritirato le dimissioni da sindaco di Cervia. Aveva tempo fino a lunedì prossimo per farlo, ma ha deciso oggi nel corso di una mattinata turbolenta. Il sindaco di Cervia aveva già fatto capire di voler compiere questa mossa il 17 gennaio, subito dopo che il tribunale del Riesame aveva bocciato la richiesta del pm Angela Scorza di arrestarlo, dopo le accuse di maltrattamenti alla moglie per le quali è ancora indagato. Pare che in questi giorni molti, anche in ambito Pd, abbiano sconsigliato Missiroli dal revocare le dimissioni, ma stamattina lui è stato categorico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mattia Missiroli ritira le dimissioni: bufera politica a Cervia

Cervia, ufficiali le dimissioni del sindaco Mattia MissiroliA Cervia sono state ufficializzate le dimissioni del sindaco Mattia Missiroli, annunciate il 23 dicembre.

Cervia, Mattia Missiroli firma le dimissioni da sindaco: cosa succede nei prossimi giorniA Cervia, Mattia Missiroli ha presentato ufficialmente le proprie dimissioni da sindaco.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Cervia, il sindaco Missiroli resta libero: respinta la richiesta di arrestoIl Tribunale della Libertà ha respinto la richiesta della Procura di applicare la custodia cautelare in carcere nei confronti del sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, indagato per presunti ... altarimini.it

Cervia. La difesa di Missiroli: «Ribadita la credibilità del sindaco»Saranno depositate entro 45 giorni le motivazioni con le quali il Tribunale della Libertà ha rigettato la rinnovata richiesta del carcere da parte ... corriereromagna.it

Il Tribunale della Libertà di Bologna ha respinto l'appello della Procura di Ravenna, che aveva chiesto la custodia in carcere per Mattia Missiroli - facebook.com facebook