Cabbage Your Life | ascolti in calo la serie tocca il minimo 2%
Il quarto episodio della serie televisiva trasmessa da una rete coreana ha registrato un calo negli ascolti, raggiungendo il 2,0% a livello nazionale secondo i dati Nielsen Korea del 16 aprile. La produzione, intitolata
Il quarto appuntamento della produzione KBS 2TV intitolata Cabbage Your Life ha registrato un calo nelle percentuali di ascolto, fermandosi al 2,0% a livello nazionale secondo i dati Nielsen Korea riferiti alla serata del 16 aprile. Questa flessione riporta la serie ai livelli minimi raggiunti due settimane fa con il secondo episodio, segnando un momento di stasi per la narrazione che segue le vicende disordinate della famiglia di Sung Tae Hoon, interpretato da Park Sung Woong, trapiantata nel villaggio di Yeonriri con l’obiettivo di tornare nella propria abitazione a Seoul. L’andamento dei numeri e il ritorno ai minimi termini. Le statistiche indicano una traiettoria che non mostra ancora una crescita costante dopo il debutto.🔗 Leggi su Ameve.eu
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