La giocatrice americana ha registrato il suo punteggio più basso nella classifica WTA, in seguito a un'assenza prolungata dai tornei ufficiali. Questo calo si verifica dopo un periodo in cui non ha partecipato a molte competizioni, portandola a toccare il suo punteggio più basso di sempre. La classifica riflette ora una posizione inferiore rispetto agli anni precedenti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Danielle Collins si trova in una posizione inusuale dopo un periodo di assenza che ha causato una significativa caduta nella sua classifica. La tennista americana, che ha archiviato il 2024 come il suo miglior anno, con una vittoria al Miami Open, si è trovata ora a dover affrontare una discesa in classifica che non si verificava dal 2018. Collins avrebbe inizialmente pianificato di ritirarsi dalla competizione al termine della stagione 2024, rivelando che il suo programma di fertilità richiederebbe più tempo del previsto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Danielle Collins tocca il minimo storico in classifica dopo lunga assenza dal WTA Tour.

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