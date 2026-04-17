Butta la compagna dalle scale | Hai un amante sotto il letto Condannato per lesioni

In una vicenda avvolta da tensioni e accuse reciproche, un uomo è stato condannato per aver spinto la compagna dalle scale, accusandola di nascondere un amante sotto il letto. Gli eventi si sono svolti durante una notte di pandemia, con diverse versioni dei fatti presentate dalle parti coinvolte. La vicenda ha portato a un procedimento giudiziario che si è concluso con una sentenza di condanna.

ANCONA – Una relazione finita tra accuse reciproche dopo una notte di botte in piena pandemia e due versioni opposte. Ieri è arrivata la sentenza: lui, 81 anni, condannato a 5 mesi per lesioni. Lei, 66 anni, pena pecuniaria di 300 euro sempre per lesioni e assolta dall’accusa di tentata.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Picchia la compagna e la spinge dalle scale: in manette un 56enneè arrivata in ospedale a bordo di un’ambulanza, dopo esser stata picchiata dal compagno che è finito in carcere. Colleferro, picchia la compagna e la fa cadere dalle scale: arrestato un 55enneI carabinieri della Compagnia di Colleferro, in provincia di Roma, hanno arrestato tre persone in distinti interventi. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Spinge la moglie dal balcone e poi si butta, erano sposati da 25 anni; Bisceglie, uomo lancia la moglie dal balcone e poi si butta: morti; In Puglia un uomo getta la moglie dal balcone, poi si butta anche lui nel vuoto: morti entrambi.; Bisceglie, lancia la moglie dal balcone poi si butta anche lui: morti tutti e due. Torrione, il giorno in cui si butta l’indifferenziata è un incubo. Tutti i bidoni sono in queste condizioni. Spazzatura su tutti i marciapiedi, addirittura cocci di vetro e lo stesso bidone rotto. Oltre che al disagio igienico in cui riversa la città, diventa sempre più un pro - facebook.com facebook Bisceglie, lancia la moglie dal balcone poi si butta: morti tutti e due x.com