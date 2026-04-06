A Colleferro, un uomo di 55 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito la compagna, facendola cadere dalle scale. L'intervento dei militari è avvenuto in seguito a una chiamata di emergenza. Nei giorni scorsi, i carabinieri della stessa compagnia hanno effettuato altri due arresti in diverse operazioni.

I carabinieri della Compagnia di Colleferro, in provincia di Roma, hanno arrestato tre persone in distinti interventi. A Segni i carabinieri hanno arrestato un 55enne di origini tunisine per maltrattamenti nei confronti della compagna convivente. Su richiesta della vittima, una coetanea italiana, i carabinieri sono intervenuti presso l’ ospedale di Colleferro, dove la donna era giunta con personale del 118 e dove ha riferito di essere stata aggredita dal compagno nel corso di una lite in casa, scoppiata per futili motiv i. La donna ha denunciato di essere stata colpita con calci e pugni e di essere stata spinta violentemente, precipitando dalle scale di casa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Colleferro, picchia la compagna e la fa cadere dalle scale: arrestato un 55enne

Picchia la compagna e la spinge dalle scale: in manette un 56enneè arrivata in ospedale a bordo di un’ambulanza, dopo esser stata picchiata dal compagno che è finito in carcere.

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