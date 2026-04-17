Nel fine settimana del 18 e 19 aprile, duecento giovani si raduneranno in piazza a Busto Arsizio per sostenere il progetto della casa comunitaria Stoà. L'iniziativa mira a promuovere un'occupazione di spazio pubblico a favore della realizzazione di un centro di aggregazione e socializzazione. L'appuntamento si inserisce in un contesto di mobilitazione giovanile legata alla questione degli spazi di aggregazione cittadina.

Duecento giovani si preparano a occupare le piazze di Busto Arsizio nel prossimo fine settimana, tra il 18 e il 19 aprile, per sostenere il progetto della casa comunitaria Stoà. L’iniziativa mira a raccogliere i fondi necessari per mantenere operativa la struttura situata in via Testamenti 4, portando l’entusiasmo dei ragazzi direttamente davanti alle chiese cittadine con la loro caratteristica maglietta rossa. Il cuore pulsante della Pastorale Giovanile bustocca. La realtà di Stoà non è un semplice punto di ritrovo, ma una vera e propria dimora condivisa che accoglie chiunque si presenti all’ingresso di via Testamenti 4. Gestita dalla Pastorale Giovanile di Busto Arsizio, questa struttura offre un modello di convivenza unico, dove la crescita spirituale si intreccia con lo sviluppo personale attraverso relazioni profonde.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Busto Arsizio: 200 giovani in piazza per salvare il centro Stoà

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