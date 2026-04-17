Burraco e solidarietà | in campo per aiutare le donne in terapia oncologica

Un evento dedicato al gioco del burraco si combina con un gesto di solidarietà, con l’obiettivo di sostenere le donne in terapia oncologica. L’associazione Prevenzione Donna Odv ha organizzato questa iniziativa, invitando partecipanti a giocare per una causa benefica. L’iniziativa mira a raccogliere fondi e sensibilizzare l’opinione pubblica su temi legati alla salute femminile e alla lotta contro il cancro.

L’associazione Prevenzione Donna Odv scende in campo con un’iniziativa che unisce divertimento e impegno sociale. Domenica 19 aprile, alle 15.15, presso il circolo Democratico Forlivese (via Piero Maroncelli 7, Forlì), si terrà un grande torneo di burraco solidale.L’evento, coordinato.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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