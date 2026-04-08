A Firenze domenica 12 aprile si svolgerà un torneo di burraco benefico intitolato ‘Carte e cuore’ presso La Loggia di Piazzale Michelangelo. L’evento coinvolge appassionati di carte e si propone di raccogliere fondi a favore di una causa benefica. La manifestazione si terrà all’aperto, in una delle location più note della città, e vedrà la partecipazione di numerosi giocatori.

Firenze, 8 aprile 2026 – Si intitola ‘ Carte e cuore ’ l’appuntamento di domenica 12 aprile con il torneo di burraco benefico a La Loggia di Piazzale Michelangelo a Firenze. Il burraco non è solo un gioco di abilità, strategia e memoria. Come spiega l’organizzatrice della serata, Domenica Giuliani: “E’ anche un potente aggregatore sociale. In un mondo sempre più connesso, questa amata passione si evolve, portando la solidarietà direttamente sui nostri tavoli verdi con la consapevolezza che ogni carta giocata diventa un piccolo mattone per un futuro migliore”. Esordisce così Domenica Giuliani blogger-arbitro e Presidente del “Circolo Culturale Lorenzo Il Magnifico”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, burraco e solidarietà: torneo sotto la Loggia di Piazzale Michelangelo

Solidarietà: un torneo di burraco per sostenere la neurofisiologia pediatrica dell'AoupPisa, 28 febbraio 2026 – Domenica 15 marzo la Fondazione Io Sto con Chiara organizza un torneo di burraco solidale.

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Si parla di: Burraco solidale al Piazzale Michelangelo.

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