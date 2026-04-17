Burocrazia italiana | quando compilare sette moduli identici diventa la norma

In Italia, la presenza di procedure amministrative complesse spesso richiede di compilare più volte gli stessi moduli, creando una routine frustrante per cittadini e aziende. Nel settore militare, questa complessità si manifesta con l’UCAS, l’Ufficio Complicazione Affari Semplici, un esempio di come la burocrazia possa essere percepita come un ostacolo quotidiano. La necessità di ripetere le stesse pratiche è spesso oggetto di ironia e critica.

La burocrazia viene subìta ma anche derisa nel mondo militare, dove è ben noto l’UCAS: l’Ufficio Complicazione Affari Semplici. La tendenza dei burocrati verso la complicazione è pervasiva anche nel mondo civile: basta tentare di mettere una firma digitale utilizzando la carta di identità elettronica. Ci sono modalità facilissime, però, per pagare. La carta di credito sul telefono consente di pagare pedaggi, conti etc. semplicemente avvicinando il telefono al lettore. Il cellulare non chiede astruse password, basta la nostra faccia. Se non la riconosce (ogni tanto mi succede) basta il codice di sblocco del telefono, l’unico numero che ricordo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Burocrazia italiana: quando compilare sette moduli identici diventa la norma Notizie correlate Trasporti eccezionali a Caserta: la burocrazia diventa digitale e veloceLa Provincia di Caserta compie un passo decisivo verso la modernizzazione dei servizi pubblici con l’attivazione della nuova piattaforma digitale per... Petrosyan: “La cittadinanza a 29 anni? La burocrazia italiana non funziona”"Prima ancora che combattere con gli avversari, dovevo combattere con la burocrazia": Giorgio Petrosyan si racconta nella nuova puntata di “Un altro... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Dalla Spagna all'Italia, presidi in trincea: La burocrazia ha ucciso il prestigio. Oggi comandare una scuola è una condanna; Didattica orientativa, tre anni dopo: tra burocrazia e promesse mancate; Parchi giochi a Verbania, Forza Italia critica: Più burocrazia e meno interventi concreti. In Italia ora la burocrazia pesa meno. Il Paese si rimette in linea con l’EuropaEcco un altro tassello che conferma come ci sia qualcosa di strutturale che funziona meglio nell’economia italiana. La Commissione Ue riporta periodicamente ... ilmessaggero.it Io esisto in quanto certifico. I paradossi della burocrazia italianaIo esisto in quanto certifico. Sembra una bizzarria amministrativa ma nella foresta pietrificata della burocrazia italiana la realtà spesso è alquanto singolare. Oltre al certificato di nascita e al ... affaritaliani.it #Cinema - Tutte le volte che il cinema ha raccontato la burocrazia italiana x.com ESTATE 2026, CAMBIA TUTTO IN BARCA: MENO BUROCRAZIA MA NUOVE REGOLE (E STRETTE IN ARRIVO) Il DDL Mare è ormai pronto a diventare operativo e promette di trasformare la nautica italiana proprio a partire dall’estate 2026. Una riforma a - facebook.com facebook