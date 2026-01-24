Giorgio Petrosyan riflette sulle difficoltà incontrate nel percorso verso la cittadinanza italiana, evidenziando le complessità della burocrazia del nostro paese. In questa intervista, il campione di arti marziali condivede il suo punto di vista sulle sfide amministrative che ha affrontato prima di ottenere il riconoscimento. Un racconto che mette in luce le criticità del sistema e l’importanza di semplificare le procedure.

"Prima ancora che combattere con gli avversari, dovevo combattere con la burocrazia": Giorgio Petrosyan si racconta nella nuova puntata di “Un altro podcast”. Guarda l'episodio integrale sul nostro canale YouTube. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Petrosyan: “La cittadinanza a 29 anni? La burocrazia italiana non funziona”

