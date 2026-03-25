Organizzato dalla Diocesi di Forlì-Bertinoro, un evento si rivolge a bambini e famiglie per spiegare il significato della Pasqua. L’iniziativa, inserita nella Pastorale Vocazionale e Familiare, prevede uno spettacolo di burattini intitolato “La Passione e la Risurrezione”. L’obiettivo è avvicinare i più piccoli alla comprensione delle tradizioni e del senso della festività.

Domenica 29 marzo, alle 16:30, presso il Centro Vocazionale “Christus Vivit” in via Cà Mingozzi 9, andrà in scena uno spettacolo di burattini dal titolo “La Passione e la Risurrezione raccontata ai bambini”. L’appuntamento è rivolto in particolare ai bambini nella fascia d’età 0-6 anni, ma aperto a tutta la famiglia. Attraverso un linguaggio semplice, immagini colorate e personaggi coinvolgenti, la rappresentazione offrirà ai piccoli spettatori un modo accessibile e delicato per conoscere i momenti centrali della tradizione cristiana, dalla Passione alla Risurrezione. La scelta del teatro dei burattini punta a catturare l’attenzione dei più giovani, trasformando un tema profondo in un’esperienza educativa e al tempo stesso divertente. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - "La Passione e la Risurrezione": la Pasqua spiegata ai bambini con uno spettacolo di burattini

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