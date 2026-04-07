Buon compleanno Sal da Vinci Gianluca Grignani Russell Crowe

Oggi si festeggiano i compleanni di diversi personaggi pubblici, tra cui cantanti, attori e politici. Tra loro troviamo un cantante italiano, un musicista, un attore australiano e varie personalità legate al mondo dello spettacolo, della politica e del giornalismo. Sono nate in questa data anche alcune figure note nel panorama mediatico e culturale, che hanno contribuito con la loro attività a diversi settori.

Buon compleanno Ezio Greggio, Daniela Santanchè, Giancarlo Perna, Gualtiero Bassetti, Stefano de Luca, Francis Ford Coppola, Gerhard Schroeder, Russell Crowe, Alfonso Signorini, Alessandro Bianch i, Paola de Pin, Beda Romano, Sal da Vinci, Marco del Vecchio, Gianluca Grignani, Kledi Kadiu, Martin Caceres, Kingsley Boateng, Roberto Gagliardini. Oggi 7 aprile compiono gli anni: Antonio Fanna, musicologo; Francis Ford Coppola, regista, sceneggiatore, produttore; Giancarlo Perna, giornalista; Alessandro Repetto, politico; Felice di Molfetta, vescovo; Gualtiero Bassetti, cardinale. Inoltre, compiono gli anni: Stefano de Luca, politico; Pier. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Sal da Vinci, Gianluca Grignani, Russell Crowe Chi sono i genitori di Sal Da Vinci, papà Mario Da Vinci (importante cantante napoletano) e mamma NinaLa storia dei genitori di Sal Da Vinci è una storia di sacrificio, passione e amore. Persino Russell Crowe: “Italia fuori dai Mondiali? Mi sento male”Il tweet di Russell Crowe dopo la mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali: "Com'è possibile con così tanto talento?" Magari ci faranno un... Temi più discussi: Sal Da Vinci vuole salutare Fedez ma il bodyguard lo allontana: Cammina di là, più avanti. Il racconto dell'episodio avvenuto anni fa; Selvaggia Lucarelli, stop al matrimonio. La battuta su Sal Da Vinci: Deve scegliere tra me e Ilary Blasi; Sal Da Vinci, l’incontro mancato con Fedez: bloccato dal bodyguard; Dopo Sanremo non sono tornato a casa e da un mese ho lo stesso vestito. Sal Da Vinci imitato da Francesco Cicchella. Sal Da Vinci celebra il padre Mario nel giorno del suo compleannoIl gesto di Sal Da Vinci sui social sottolinea il legame ancora vivo con il padre e la volontà di mantenere viva la sua memoria attraverso piccoli ma significativi gesti pubblici. La ricorrenza del ... it.blastingnews.com Sal Da Vinci, il messaggio commovente per il padre Mario | Auguri ovunque tu siaSal Da Vinci e la dedica al padre Mario per il suo 84esimo compleanno: Auguri ovunque tu sia Reduce dal trionfo al Festival di Sanremo 2026, Sal Da Vinci torna a parlare e sui social manda un ... ilsussidiario.net Tanti auguri a Sal Da Vinci Il cantautore e attore compie 57 anni facebook