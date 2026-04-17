Durante un’intervista, un uomo ha accusato i carabinieri di aver manipolato le prove e di avergli inflitto anni di carcere ingiustamente. La sua testimonianza riguarda presunte pressioni e azioni che, secondo lui, hanno portato alla condanna. Le affermazioni sono state fatte in un contesto in cui si discute di presunte irregolarità nelle indagini e nelle procedure legali. La vicenda solleva interrogativi sulle modalità di condotta delle forze dell’ordine in questo caso.

Bruno Vespa, nel programma “Cinque Minuti”, ha intervistato Olindo Romano che, insieme alla moglie Rosa Bazzi è stato condannato in via definitiva per la strage di Erba, avvenuta nel 2006. Il faccia a faccia è stato organizzato dopo la richiesta dell’ex pm Cuno Tarfusser di analizzare nuovamente l’operato dei giudici che riesaminarono la vicenda. Tarfusser sostiene che non furono esaminati adeguatamente gli elementi a favore della coppia e le presunte pressioni degli inquirenti per ottenere una confessione. Bruno Vespa intervista Olindo Romano: "Sono un uomo pacifico" Romano: "I carabinieri ci avevano prospettato 4 o 5 anni di carcere"...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bruno Vespa intervista Olindo Romano, doppia accusa ai carabinieri dagli anni di carcere alla prova "creata"

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