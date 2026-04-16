Olindo Romano intervistato sulla strage di Erba | Prova del sangue sul battitacco creata dai carabinieri

Durante un’intervista trasmessa su Rai1, un uomo coinvolto in un procedimento per un omicidio di massa ha dichiarato che la prova del sangue trovata sul battitacco è stata creata dai carabinieri. La conversazione è stata condotta dal giornalista Bruno Vespa e trasmessa nel programma “Cinque Minuti”. La testimonianza si concentra su questa specifica prova, senza ulteriori dettagli o commenti.

Olindo Romano è stato intervistato da Bruno Vespa in esclusiva per la trasmissione Cinque Minuti in onda su Rai1. Romano fu condannato in via definitiva con la moglie Rosa Bazzi per la strage di Erba avvenuta nel dicembre 2006. Durante l'intervista, ha affermato che la loro confessione era stata suggerita come strategia dall'avvocato dell'epoca.🔗 Leggi su Fanpage.it

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