Learner Tien, giovane promessa del tennis internazionale, ha raggiunto per la prima volta i quarti di finale agli Australian Open, superando gli ottavi sui campi di Melbourne. Dopo aver esordito nelle qualificazioni da teenager, il suo percorso dimostra crescita e determinazione. Ora, con l’obiettivo di arrivare ai quarti di uno Slam, si prepara a una sfida importante contro Zverev, simbolo di una nuova generazione di talenti.

Un anno dopo aver stupito il mondo del tennis, approdando al quarto turno degli Australian Open da teenager provenendo dalle qualificazioni, Learner Tien fa ancora meglio superando gli ottavi e accedendo ai quarti di finale sui campi in cemento di Melbourne. Si tratta del miglior risultato in carriera a livello Slam per il ventenne statunitense, salito virtualmente al 24° posto del ranking ATP dopo aver battuto in tre set il russo Daniil Medvedev con una prestazione sfavillante. “ È stupendo ed è fantastico esserci riuscito qui. Era uno dei miei grandi obiettivi e sono felice di averlo raggiunto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Learner Tien: “Arrivare ai quarti in uno Slam era uno dei miei obiettivi. Con Zverev sarà una grande sfida”

