Brescia | Scambio di Stagione

Questo fine settimana si svolge a Brescia la 40ª edizione dello "Scambio di Stagione" di Legambiente Brescia, il mercatino del riuso libero e gratuito ospitato presso l’oratorio di Fiumicello.Un’iniziativa dedicata alla sostenibilità e alla condivisione, in cui oggetti ancora in buono stato.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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Temi più discussi: Brescia, il 18 e il 19 torna Scambio di stagione: il mercatino del riuso festeggia la 40esima edizione; In estate potrebbero esserci un Brescia di Pasini e uno di Cellino; Chiusura di stagione per Because the night al mare culturale urbano; Da Cadice alla Loggia: quaranta studenti spagnoli in visita a Brescia.

Torna Scambio di Stagione: a Brescia il mercatino del riuso ecologicoIl 18 e 19 aprile la 40esima edizione dell’iniziativa di Legambiente Brescia. Oggetti gratuiti per favorire riuso, sostenibilità e solidarietà. quibrescia.it

Brescia, il 18 e il 19 torna Scambio di stagione: il mercatino del riuso festeggia la 40esima edizioneTorna a Brescia uno degli appuntamenti più consolidati dedicati al riuso e alla sostenibilità. Sabato 18 e domenica 19 aprile all’oratorio di Fiumicello ... bsnews.it

#17aprile Questo fine settimana si svolge la 40esima edizione dello "Scambio di Stagione" di Legambiente Brescia, il mercatino del riuso libero e gratuito che viene ospitato nell’oratorio di Fiumicello. Porta ciò che non usi più sabato 18 aprile, dalle 14.0 facebook

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